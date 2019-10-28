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РИА Новости

В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом

11:28 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По-зимнему холодная погода с сильным ветром и снегом придет в Москву в среду, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Метеоролог отметила, что в первые дни недели характер погоды будет возвращаться в рамки климатической нормы конца октября.
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"Если сегодня-завтра у нас еще возможны осадки в виде дождя, температура воздуха в ближайшие сутки будет близка к климатической норме, в ночные часы в Москве плюс один-плюс три, по области от нуля до плюс пяти, местами возможно понижение до минус двух градусов. Завтра дневная температура в городе плюс 5-7 градусов, по области от 2 до 7", - сказала Позднякова.
Она отметила, что при этом сохранится довольно сильный ветер - 5-10 метров в секунду, в ночные часы северо-западного направления, в дневные юго-восточного.
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"В последующие дни, начиная со среды, характер погоды будет меняться и будет больше соответствовать зимнему, если у нас и будут приниматься небольшие осадки, то это уже будет небольшой снежок. Температура воздуха в течение суток 30 и 31 октября около нуля градусов, то есть это уже среднесуточная температура будет чуть ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
По ее словам, в последующие дни, в первые числа ноября сохранится вероятность небольших осадков в виде снега или мокрого снега, температура воздуха 1 ноября еще останется около нуля градусов, то есть на 2-3 градуса ниже климатической нормы.
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