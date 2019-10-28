В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом

"В последующие дни, начиная со среды, характер погоды будет меняться и будет больше соответствовать зимнему, если у нас и будут приниматься небольшие осадки, то это уже будет небольшой снежок. Температура воздуха в течение суток 30 и 31 октября около нуля градусов, то есть это уже среднесуточная температура будет чуть ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.