Скворцова: число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России снизилось число случаев заражения ВИЧ-инфекцией по итогам 9 месяцев 2019 года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Сейчас уже мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И, я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года, у нас снизилось число новых случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что мы через пик уже перешли и идем вниз", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда"

Она отметила, что заболеваемость ВИЧ с начала 2000 годов росла, сейчас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ. При этом на лечении из них находятся 66%, еще 4 года назад терапию получали 26%, уточнила Скворцова.