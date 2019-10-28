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РИА Новости

Скворцова: число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось

11:27 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России снизилось число случаев заражения ВИЧ-инфекцией по итогам 9 месяцев 2019 года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Сейчас уже мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И, я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года, у нас снизилось число новых случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что мы через пик уже перешли и идем вниз", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что заболеваемость ВИЧ с начала 2000 годов росла, сейчас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ. При этом на лечении из них находятся 66%, еще 4 года назад терапию получали 26%, уточнила Скворцова.
"Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, и мы на следующий год поставили для себя задачу 90%", - подчеркнула она.
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