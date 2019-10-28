СК закрыл дело родителей, взявших ребенка на незаконную акцию в Москве

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следственный комитет прекратил уголовное дело об "оставлении ребенка в опасности", свидетелями по которому проходили Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на несогласованную акцию 27 июля в Москве маленького сына, сообщила РИА Новости в понедельник адвокат семьи Наталия Каплина.

"По информации моего коллеги, который также участвует в деле, уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении его в опасности в отношении Проказовых прекращено, оно находится на утверждении в прокуратуре ЦАО. По этому делу они проходили свидетелями. Насколько мне известно, срок следствия не был продлен", - рассказала адвокат.

Подтверждением этой информации от следствия РИА Новости пока не располагает.

Лефортовский суд Москвы в начале сентября отказался лишать Проказовых родительских прав, на чем настаивала прокуратура, однако предупредил их, что брать детей на любые массовые акции нежелательно. Сегодня в Мосгорсуде рассматривались жалоба защиты и апелляционное представление прокурора на это решение, но окончательное решение вынесено не было. Следующее заседание пройдет 6 ноября.

Как ранее заявляла прокуратура, в ходе митинга родители передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В надзорном ведомстве сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Представитель супругов Екатерина Тягай в свою очередь заявляла, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. По ее словам, ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в этом споре встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. В то же время детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".