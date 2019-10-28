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РИА Новости

В Минкомсвязи пообещали не допустить перебоев в вещании "Останкино"

11:20 28.10.2019 (обновлено: 17:16 28.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Останкинская телебашня в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Перебоев в вещании "Останкино" не будет, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
По его словам, ведомство контролирует ситуацию с работой телецентра.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
9 октября, 17:15РИА Новости
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Другой источник агентства рассказал, что сейчас "Останкино" пытается решить проблемы с задолженностью Первого канала в досудебном порядке.

"Видеообращение было распространено внутри компании для понимания ситуации сотрудниками. Во всех правовых полях что-то делается", — сказал собеседник РИА Новости.

Как ранее сообщили "Ведомости", гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" Михаил Шубин выступил с видеообращением к сотрудникам, в котором предупредил, что финансовые проблемы, вызванные долгами Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов телецентра.
Шубин заявил, что намерен оптимизировать штат и оставить только тех, кто поддерживает его работу напрямую. По информации собеседника газеты, за последние два месяца уволили 200 человек.
Здание телецентра Останкино в Москве
21 августа, 16:18РИА Новости
Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова
"Останкино" — крупнейший вещательный центр России, он обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Среди его клиентов — Первый канал, НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России", группа "Красный квадрат" и другие.
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Останкино (телецентр)МоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так разумеется все федеральные каналы убыточны. Как же они могут быть прибыльны если каждый заурядный ведущий пропагандисткой передачи хочет себе виллу в Италии?
28 октября, 11:40
Будущее Страны
2391411021
Конечно не допустит =D причину называть не буду, а то забанят опять меня =D
28 октября, 11:31
ИИИлья Илья
100211009
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