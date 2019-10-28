В Минкомсвязи пообещали не допустить перебоев в вещании "Останкино"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Перебоев в вещании "Останкино" не будет, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, ведомство контролирует ситуацию с работой телецентра.

Другой источник агентства рассказал, что сейчас "Останкино" пытается решить проблемы с задолженностью Первого канала в досудебном порядке.

"Видеообращение было распространено внутри компании для понимания ситуации сотрудниками. Во всех правовых полях что-то делается", — сказал собеседник РИА Новости.

"Ведомости" , гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" Михаил Шубин выступил с видеообращением к сотрудникам, в котором предупредил, что финансовые проблемы, вызванные долгами Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов телецентра. Как ранее сообщили, гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" Михаил Шубин выступил с видеообращением к сотрудникам, в котором предупредил, что финансовые проблемы, вызванные долгами Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов телецентра.

Шубин заявил, что намерен оптимизировать штат и оставить только тех, кто поддерживает его работу напрямую. По информации собеседника газеты, за последние два месяца уволили 200 человек.