Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
С 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Владимир Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму. В связи с этим в декабре прошлого года депутаты Ялтинского горсовета приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную участка земли в поселке Кацивели.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что оператором будущей игорной зоны в республике станет крупный инвестор, имя которого пока не раскрывается.
1 июля, 02:34РИА НовостиИгорные зоны в России