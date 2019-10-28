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РИА Новости

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"

11:17 28.10.2019 (обновлено: 14:51 28.10.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИгровые автоматы в казино
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© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
С 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Владимир Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму. В связи с этим в декабре прошлого года депутаты Ялтинского горсовета приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную участка земли в поселке Кацивели.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что оператором будущей игорной зоны в республике станет крупный инвестор, имя которого пока не раскрывается.
Игрок делает ставки
1 июля, 02:34РИА Новости
Игорные зоны в России
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Дмитрий МедведевЯлтаКрымОбщество
Популярные комментарии
Какой полезный материальный продукт будет создавать эта зона, позвольте поинтересоваться?
28 октября, 11:44
sizif8
1282012018
Пополнять местный бюджет, без вредных побочных эффектов.
28 октября, 12:11
Валерий Конев
404001561
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