Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"

С 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Владимир Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму. В связи с этим в декабре прошлого года депутаты Ялтинского горсовета приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную участка земли в поселке Кацивели.