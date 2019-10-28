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РИА Новости
Культура

"Малефисента" вторую неделю возглавляет российский прокат в выходные

11:24 28.10.2019
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© Фото : Roth Films/Walt Disney Pictures (2014)Анджелина Джоли в фильме Малефисента
Анджелина Джоли в фильме Малефисента
© Фото : Roth Films/Walt Disney Pictures (2014)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Фильм-сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" вторую неделю возглавляет российский прокат со сборами 443,4 миллиона рублей за уикенд, общие сборы за две недели составили более 1,3 миллиарда рублей, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
"Малефисента: Владычица тьмы" — продолжение сказки "Малефисента" 2014 года, снятой Робертом Стромбергом по мотивам "Спящей красавицы" братьев Гримм. Роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон и другие.
На втором месте в прокате — американский хоррор Рубена Фляйшера "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", сборы фильма за первые выходные составили 137,2 миллиона рублей.
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли занял третье место со сборами 94,5 миллиона рублей (общие сборы картины за четыре недели проката - более 1,78 миллиарда рублей).
На четвертом месте — российский триллер Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли, его сборы за выходные составили 93 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров американо-китайский анимационный фильм "Эверест", собравший за уикенд 46,8 миллиона рублей (общие сборы за четыре недели - 669,3 миллиона рублей).
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