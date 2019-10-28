МИД Китая поздравил Фернандеса с победой на выборах президента в Аргентине

Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019

© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019

ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай поздравляет Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах в Аргентине, Пекин уверен, что под его руководством страна добьется значительных успехов в своем дальнейшем развитии, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирает 48,06%, действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Китай поздравляет господина Фернандеса с победой на президентских выборах в Аргентине, мы уверены, что под его руководством Аргентина сможет добиться нового прогресса в своем развитии", - заявил Гэн Шуан.

Он отметил, что "Китай и Аргентина являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, за последние 47 лет мы достигли значительного прогресса в развитии наших двусторонних отношений и добились плодотворных результатов сотрудничества".