Перестройка победила, возврат в прошлое невозможен, считает Горбачев

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Перестройка и политика гласности победили, они способствовали изменению сознания людей в России, поэтому возврат в прошлое невозможен, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Пока позволяло здоровье, ездил по стране, выступал перед самыми разными аудиториями. И всегда убеждался в том, что перестройка и гласность дали такие импульсы, которые невозможно уничтожить. Изменилось сознание людей. Они живут в другой системе координат", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.
"И поэтому я считаю: может быть, как политик я проиграл, подвела меня самоуверенность, не увидел двойной опасности – от горячих голов, нетерпеливых радикалов и от реакционеров в моем собственном окружении. Но перестройка победила. Возврат в прошлое невозможен", - подчеркивает бывший советский лидер.
Он отмечает, что сегодня люди в России готовы к альтернативам, к политической конкуренции.
В своей книге Горбачев рассуждает, в том числе, о перспективах формирования гражданского общества в России, отмечая, что это труднейшая, но выполнимая задача. По его словам, живое, творческое, развивающееся, требовательное к власти гражданское общество – в интересах и граждан, и самой власти.
"Я верю, что мы в России к этому обязательно придем", - отмечает политик.