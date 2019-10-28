Перестройка победила, возврат в прошлое невозможен, считает Горбачев

"Пока позволяло здоровье, ездил по стране, выступал перед самыми разными аудиториями. И всегда убеждался в том, что перестройка и гласность дали такие импульсы, которые невозможно уничтожить. Изменилось сознание людей. Они живут в другой системе координат", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.