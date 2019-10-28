Крым поставил рекорд по числу туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Туристический поток в Крым с начала года составил 6,87 миллиона туристов, превысив показатели 2018 года и установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек. Это на девять процентов превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили шесть миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Традиционно больше всего туристов приезжают на полуостров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. Среди зарубежных направлений лидирует Украина, написал глава региона.
"Из соседней страны к нам в этом году приехали один миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран", — написал Аксенов.
Как уточнил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на отдыхающих из Украины приходится более 40% от общего иностранного турпотока в республику. По данным минкурортов, у Белоруссии - 20%, Казахстана – 11%, Германии -7%. В десятку также входят Узбекистан, Армения, Эстония и Азербайджан.
Глава Крыма отметил также высокий интерес туристов к предстоящим новогодним праздникам и темпы бронирования отелей в Крыму на Новый год.
В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона туристов. Турпоток в регион в 2017 году составил 5,2 миллиона человек. За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году полуостров посетили 4,6 миллиона отдыхающих, а в 2014 году — 3,8 миллиона туристов. Ранее власти Крыма прогнозировали, что туристический поток на полуостров в 2019 году может превысить семь миллионов туристов.