Крым поставил рекорд по числу туристов

"Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек. Это на девять процентов превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили шесть миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".