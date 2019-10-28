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РИА Новости

В России придумали способ защиты в зонах применения биологического оружия

11:08 28.10.2019 (обновлено: 14:15 28.10.2019)
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© Fotolia / Victor MoussaБиологическая опасность
Биологическая опасность
© Fotolia / Victor Moussa
Биологическая опасность. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. У специалистов, которым потребуется работать в районе применения биологического оружия, можно создать "искусственную иммунную систему" за счет введения генетически модифицированных лимфоцитов.
Эту технологию разработали в России по заданию Фонда перспективных исследований, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Российского онкологического центра имени Н. Н. Блохина Дмитрий Казанский.
В 2015-2018 годы профессор Казанский возглавлял научный коллектив по проекту "Трансген", в рамках которого разработал новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями — "перепрограммирование" лимфоцитов пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма.
Способ заключается в введении в лимфоциты с помощью вируса необходимых генов для борьбы с раком. Наработки в области "искусственного иммунитета" специалисты предлагают использовать и в других областях.
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"Если появляется информация об угрозе инфицирования, то контингенту людей, которые будут непосредственно работать в очаге инфекций, вводятся измененные лимфоциты для защиты их организмов. Это представляет собой своего рода процесс ускоренной вакцинации", — заявил Казанский, отвечая на вопрос, как проект "Трансген" может использоваться в случае угрозы биологического терроризма.
По его словам, любая медицинская технология, включая все, что касается иммунологии, относится к вопросам обороноспособности страны.
"В современном мире приходится иметь дело с новыми видами микроорганизмов, противостоять угрозе биотерроризма. Наша технология является частью стратегии обороны страны", — отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
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