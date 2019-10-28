В России придумали способ защиты в зонах применения биологического оружия

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. У специалистов, которым потребуется работать в районе применения биологического оружия, можно создать "искусственную иммунную систему" за счет введения генетически модифицированных лимфоцитов.

Эту технологию разработали в России по заданию Фонда перспективных исследований, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Российского онкологического центра имени Н. Н. Блохина Дмитрий Казанский.

В 2015-2018 годы профессор Казанский возглавлял научный коллектив по проекту "Трансген", в рамках которого разработал новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями — "перепрограммирование" лимфоцитов пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма.

Способ заключается в введении в лимфоциты с помощью вируса необходимых генов для борьбы с раком. Наработки в области "искусственного иммунитета" специалисты предлагают использовать и в других областях.

"Если появляется информация об угрозе инфицирования, то контингенту людей, которые будут непосредственно работать в очаге инфекций, вводятся измененные лимфоциты для защиты их организмов. Это представляет собой своего рода процесс ускоренной вакцинации", — заявил Казанский, отвечая на вопрос, как проект "Трансген" может использоваться в случае угрозы биологического терроризма.

По его словам, любая медицинская технология, включая все, что касается иммунологии, относится к вопросам обороноспособности страны.

"В современном мире приходится иметь дело с новыми видами микроорганизмов, противостоять угрозе биотерроризма. Наша технология является частью стратегии обороны страны", — отметил он.