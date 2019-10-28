Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить, и рассказал, как пытался это сделать.
"Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий", — вспоминает он в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая скоро должна появиться в продаже.
Горбачев отметил, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч, и подчеркнул, что "до конца боролся за единство страны".
"Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на <...> разъединение государства", — заявляет бывший советский лидер.
Тяжелые последствия этого очень скоро ощутили на себе десятки миллионов людей, добавляет он. "Никого не должно удивлять, что согласно всем опросам общественного мнения большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни", — резюмирует политик.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.