Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить, и рассказал, как пытался это сделать.

"Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий", — вспоминает он в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая скоро должна появиться в продаже.

Горбачев отметил, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч, и подчеркнул, что "до конца боролся за единство страны".

"Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на <...> разъединение государства", — заявляет бывший советский лидер.

Тяжелые последствия этого очень скоро ощутили на себе десятки миллионов людей, добавляет он. "Никого не должно удивлять, что согласно всем опросам общественного мнения большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни", — резюмирует политик.