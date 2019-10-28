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РИА Новости

Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР

11:07 28.10.2019 (обновлено: 12:46 28.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев уверен, что целостность СССР можно было сохранить, и рассказал, как пытался это сделать.
"Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий", — вспоминает он в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая скоро должна появиться в продаже.
Горбачев отметил, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч, и подчеркнул, что "до конца боролся за единство страны".

"Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на <...> разъединение государства", — заявляет бывший советский лидер.

Тяжелые последствия этого очень скоро ощутили на себе десятки миллионов людей, добавляет он. "Никого не должно удивлять, что согласно всем опросам общественного мнения большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни", — резюмирует политик.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
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Михаил ГорбачевБорис ЕльцинРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Хватит обелять этого человека - он, засланый казачек, теперь не нужен не там, не тут. И поделом ему, нечего делать из его слов что-то важное, вы же не берете интервью у каждого сидячего зэка, не интересуетесь его мнением, а тут с чего вдруг такой ажиотаж?!?!?
28 октября, 11:42
Александр Русский
182200011
Как всегда, виноватого на стороне ищет, а не в себе.
28 октября, 12:32
aalzar2008
11910003
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