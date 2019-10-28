Синоптики рассказали, когда в Москву придет минусовая температура

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В ночь на субботу в Москву придет по-зимнему холодная погода, температура воздуха в столице упадет до минус семи градусов, днем ожидается от нуля до минус четырех, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Наиболее холодная температура ожидается в ночь на второе число, потому что там уже однозначно снег. Температура воздуха ночью минимальная от минус 2 до минус 7 градусов, и дневная температура от плюс одного до минус четырех градусов, то есть среднесуточная температура воздуха даже в Москве может быть слабоотрицательной. Это уже характер погоды больше соответствующий зимнему", - сказала Позднякова.
При этом она отметила, что в ноябре теплая погода еще вернется и температура воздуха будет положительной.
"Это не значит, что зима может установиться, не исключено, что вторая пятидневка ноября и потом у нас еще будут возвраты тепла, когда и среднесуточная температура воздуха будет положительной", - сказала Позднякова.