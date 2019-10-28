Синоптики рассказали, когда в Москву придет минусовая температура

"Наиболее холодная температура ожидается в ночь на второе число, потому что там уже однозначно снег. Температура воздуха ночью минимальная от минус 2 до минус 7 градусов, и дневная температура от плюс одного до минус четырех градусов, то есть среднесуточная температура воздуха даже в Москве может быть слабоотрицательной. Это уже характер погоды больше соответствующий зимнему", - сказала Позднякова.