Черепа и Катрины. Парад в честь Дня мертвых в Мексике

В Мексике отмечают День мертвых, один из самых красочных праздников в году.
В Мексике отмечают День мертвых, один из самых красочных праздников в году.
Его история его уходит корнями в доиспанский период: празднования проводились еще майя, ацтеками и тотонаками.
Его история его уходит корнями в доиспанский период: празднования проводились еще майя, ацтеками и тотонаками.
Ацтеки отмечали праздник в августе. Они посвящали его детям, памяти усопших и отдавали дань уважения богине Миктекасиуать, жене бога мертвых Миктлантекутли.
Ацтеки отмечали праздник в августе. Они посвящали его детям, памяти усопших и отдавали дань уважения богине Миктекасиуать, жене бога мертвых Миктлантекутли.
Испанцы попытались приблизить языческий ритуал к христианским традициям: перенесли дату на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней.
Испанцы попытались приблизить языческий ритуал к христианским традициям: перенесли дату на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней.
Однако День мертвых сохранил множество языческих черт и атмосферу радости.
Однако День мертвых сохранил множество языческих черт и атмосферу радости.
Символом остается череп. Их делают, к примеру, из шоколада, марципана, пластмассы или бисера.
Символом остается череп. Их делают, к примеру, из шоколада, марципана, пластмассы или бисера.
Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить близких.
Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить близких.
В первый день ноября мексиканцы вспоминают усопших детей, а во второй — взрослых.
В первый день ноября мексиканцы вспоминают усопших детей, а во второй — взрослых.
Перед Днем мертвых традиционно проводятся парады, карнавалы и конкурсы.
Желающим делают профессиональный макияж. Популярный персонаж — Катрина, дама-скелет.
Желающим делают профессиональный макияж. Популярный персонаж — Катрина, дама-скелет.
Как правило, к празднику готовятся на протяжении года.
Необычные костюмы и макияж могут испугать иностранцев. Но мексиканцы относятся к смерти с традиционной для них иронией.
Необычные костюмы и макияж могут испугать иностранцев. Но мексиканцы относятся к смерти с традиционной для них иронией.