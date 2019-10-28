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РИА Новости

Черепа и Катрины. Парад в честь Дня мертвых в Мексике

13:29 28.10.2019 (обновлено: 13:36 28.10.2019)
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© REUTERS / Daniel Becerril

В Мексике отмечают День мертвых, один из самых красочных праздников в году.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
1 из 12

В Мексике отмечают День мертвых, один из самых красочных праздников в году.

© REUTERS / Daniel Becerril
© REUTERS / Gustavo Graf

Его история его уходит корнями в доиспанский период: празднования проводились еще майя, ацтеками и тотонаками.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
2 из 12

Его история его уходит корнями в доиспанский период: празднования проводились еще майя, ацтеками и тотонаками.

© REUTERS / Gustavo Graf
© REUTERS / Gustavo Graf

Ацтеки отмечали праздник в августе. Они посвящали его детям, памяти усопших и отдавали дань уважения богине Миктекасиуать, жене бога мертвых Миктлантекутли.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
3 из 12

Ацтеки отмечали праздник в августе. Они посвящали его детям, памяти усопших и отдавали дань уважения богине Миктекасиуать, жене бога мертвых Миктлантекутли.

© REUTERS / Gustavo Graf
© REUTERS / Gustavo Graf

Испанцы попытались приблизить языческий ритуал к христианским традициям: перенесли дату на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
4 из 12

Испанцы попытались приблизить языческий ритуал к христианским традициям: перенесли дату на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней.

© REUTERS / Gustavo Graf
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Однако День мертвых сохранил множество языческих черт и атмосферу радости.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
5 из 12

Однако День мертвых сохранил множество языческих черт и атмосферу радости.

© AP Photo / Ginnette Riquelme
© AFP 2019 / Claudio Cruz

Символом остается череп. Их делают, к примеру, из шоколада, марципана, пластмассы или бисера.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
6 из 12

Символом остается череп. Их делают, к примеру, из шоколада, марципана, пластмассы или бисера.

© AFP 2019 / Claudio Cruz
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить близких.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
7 из 12

Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить близких.

© AP Photo / Ginnette Riquelme
© AP Photo / Ginnette Riquelme

В первый день ноября мексиканцы вспоминают усопших детей, а во второй — взрослых.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
8 из 12

В первый день ноября мексиканцы вспоминают усопших детей, а во второй — взрослых.

© AP Photo / Ginnette Riquelme
© AFP 2019 / Claudio Cruz

Перед Днем мертвых традиционно проводятся парады, карнавалы и конкурсы.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
9 из 12

Перед Днем мертвых традиционно проводятся парады, карнавалы и конкурсы.

© AFP 2019 / Claudio Cruz
© AFP 2019 / Claudio Cruz

Желающим делают профессиональный макияж. Популярный персонаж — Катрина, дама-скелет.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
10 из 12

Желающим делают профессиональный макияж. Популярный персонаж — Катрина, дама-скелет.

© AFP 2019 / Claudio Cruz
© REUTERS / Daniel Becerril

Как правило, к празднику готовятся на протяжении года.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
11 из 12

Как правило, к празднику готовятся на протяжении года.

© REUTERS / Daniel Becerril
© REUTERS / Gustavo Graf

Необычные костюмы и макияж могут испугать иностранцев. Но мексиканцы относятся к смерти с традиционной для них иронией.

Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
12 из 12

Необычные костюмы и макияж могут испугать иностранцев. Но мексиканцы относятся к смерти с традиционной для них иронией.

© REUTERS / Gustavo Graf
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