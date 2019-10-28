Курды оставили военную базу и блокпост на севере Ракки

АЙН-ИССА (Сирия), 28 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдские вооруженные отряды оставили свою военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка на окраине города Айн-Исса, передает корреспондент РИА Новости.

Оставленная курдскими силами самообороны база расположена вблизи от трассы М4, западнее брошенного лагеря беженцев в Айн-Исса. Часть зданий на базе разрушены авиационными ударами.

В уцелевших зданиях находятся комнаты для размещения личного состава, оборудованные кондиционерами и бытовой техникой. На стенах висят флаги курдских отрядов YPG и PYD, отдельно оборудован полигон для стрельбы. Оставленный блокпост курдской милиции "Асаиш" находится на самой трассе на повороте в Тель-Абъяд.

Ранее начальник Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергей Романенко заявил, что Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в воскресенье об окончательном отводе своих сил от сирийско-турецкой границы.

На прошлой неделе в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, по результатам которых был подписан меморандум о взаимопонимании.