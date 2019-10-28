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РИА Новости
Война в Сирии

Курды оставили военную базу и блокпост на севере Ракки

10:57 28.10.2019
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© РИА НовостиСирийские флаги над Раккой
Сирийские флаги над Раккой
© РИА Новости
Сирийские флаги над Раккой. Архивное фото
АЙН-ИССА (Сирия), 28 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдские вооруженные отряды оставили свою военную базу с тренировочным лагерем и блокпост милиции "Асаиш" на севере провинции Ракка на окраине города Айн-Исса, передает корреспондент РИА Новости.
Оставленная курдскими силами самообороны база расположена вблизи от трассы М4, западнее брошенного лагеря беженцев в Айн-Исса. Часть зданий на базе разрушены авиационными ударами.
В уцелевших зданиях находятся комнаты для размещения личного состава, оборудованные кондиционерами и бытовой техникой. На стенах висят флаги курдских отрядов YPG и PYD, отдельно оборудован полигон для стрельбы. Оставленный блокпост курдской милиции "Асаиш" находится на самой трассе на повороте в Тель-Абъяд.
Ранее начальник Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергей Романенко заявил, что Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
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Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в воскресенье об окончательном отводе своих сил от сирийско-турецкой границы.
На прошлой неделе в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, по результатам которых был подписан меморандум о взаимопонимании.
Согласно документу, силы самообороны курдов отводятся на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". После этого начинается совместное патрулирование оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
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