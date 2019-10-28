Эксперт назвал победу Фернандеса на выборах президента Аргентины ожидаемой

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Победа оппозиционера Альберто Фернандеса на президентских выборах в Аргентине была ожидаемой, действующий президент страны Маурисио Макри поставил страну в очень сложное экономическое положение, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирает 48,06%, действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Это (победа Фернандеса - ред.) ожидавшееся событие. Страна была поставлена в сложное положение в результате политики президента Макри. Он подменил конструктивную деятельность залезанием во внешний долг глубже и глубже. За последние годы самый большой займ от МВФ получил именно Макри. Я не завидую победителю, потому что ему придется, говоря по-русски, расхлебывать очень серьезную малорешаемую ситуацию, которую создал Макри. Он не был способен конструктивной политикой улучшить положение страны, и он пошел по относительно "легкому" пути. В результате, хотя мы и говорим о победе Фернандеса и левых кругов в Аргентине, эта победа будет горькой", - сказал эксперт.

В Аргентине так же, как и в других странах начинает работать историческая память, отметил Давыдов. Население латиноамериканской страны начинает осознавать, что правительства левой ориентации делали многое для представителей малоимущих слоев, социальные расходы были высокими. Это гарантии прочности экономической динамики этих стран, отметил он.

Сейчас Фернандес может принять краткосрочные и долгосрочные меры, добавил эксперт.