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РИА Новости

Китай призвал укреплять антитеррористическое сотрудничество

10:54 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай последовательно выступает против любых форм терроризма и считает необходимым и дальше укреплять международное антитеррористическое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на просьбу прокомментировать сообщения о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"*.
"Мы крайне внимательно следим за развитием ситуации, терроризм остается врагом всех стран, и Китай, как и другие государства, также пострадал от терроризма. Китай выступает против всех форм терроризма и активно участвует в усилиях по борьбе с терроризмом по всему миру", - заявил дипломат.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику
По его словам, Китай считает, что все страны должны укреплять сотрудничество в общей борьбе с терроризмом, необходимо бороться и с причинами, и с любыми проявлениями терроризма.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп во время наблюдения за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
27 октября, 20:44Радио Sputnik
Появилось фото Трампа, следящего за ликвидацией главаря ИГ*
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Исламское государствоДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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