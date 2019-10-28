Китай призвал укреплять антитеррористическое сотрудничество

"Мы крайне внимательно следим за развитием ситуации, терроризм остается врагом всех стран, и Китай, как и другие государства, также пострадал от терроризма. Китай выступает против всех форм терроризма и активно участвует в усилиях по борьбе с терроризмом по всему миру", - заявил дипломат.