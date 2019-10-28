Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T11:06Z
https://ria.ru/20191028/1560287800.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155929/30/1559293039_0:161:2983:1839_1036x0_80_0_0_fb8fc99ec36c0a7b1f0cb2a966411afc.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал о возможности человечества избавиться от ВИЧ и гепатита B

10:51 28.10.2019 (обновлено: 11:06 28.10.2019)
2743
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в городе Тамбове
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в городе Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские ученые считают, что человечество избавится от ВИЧ и гепатита В, а также других приобретаемых или наследуемых заболеваний в случае, если будет снят запрет на генетическую модификацию людей, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский.
"Если когда-нибудь будет преодолен запрет на генетическую модификацию человека, то человечество избавится от наследственных болезней. Рано или поздно мы должны научиться их лечить. А как их научиться лечить? Только генетическими модификациями организма, либо, достигая временного эффекта – введением модифицированных клеток организма с теми или иными генами. Можно будет избавить человечество от герпеса, прервать цепочку передачи вируса иммунодефицита человека или гепатита В", - сказал он.
Вирус иммунодефицита человека
31 августа, 12:10РИА Новости
Испанские ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ
С 2015 по 2018 годы научный коллектив под руководством Казанского по заказу Фонда перспективных исследований провел работы по проекту "Трансген", в рамках которого разработал новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями - "перепрограммирование" лимфоцитов конкретного пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма. Способ заключается в введении в лимфоциты с помощью вируса необходимых генов для борьбы с раком.
В перспективе, полагает Казанский, можно будет лечить с помощью "перепрограммированных" лимфоцитов многие тяжелые болезни. "Трудно представить, чтобы мы начали лечить такими лимфоцитами обычную простуду, аденовирусную инфекцию или даже грипп. Но лечение некоторых особо опасных для жизни патологий нужно начинать таким способом уже сейчас", - сказал он.
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ. Архивное фото
31 июля, 04:15РИА Новости
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
Также Казанский уверен, что новая технология не заменит обычные прививки от того же гриппа из-за низкой цены вакцинации. "Прививка от гриппа - это отработанная технология, дешевая. Наша технология тоже будет дешеветь, но вряд ли станет такой же дешевой как вакцина", - сказал он.
Читайте полный текст интервью>>
1321205
Обсудить 2
Открытия - РИА НаукаРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаРоссия
Рекомендуем
Биологическая опасность
В России придумали способ защиты в зонах применения биологического оружия
РИА
Новости
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
Рисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дырой
Почему искусственная черная дыра не поглотит мир: правда и мифы о ЦЕРН
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова: число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Экспрессия гена MPST, которая приводит к выработке сероводорода, является признаком шизофрении
Ученые обнаружили биомаркер шизофрении
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский
Дмитрий Казанский: в России разработана новая технология борьбы с раком
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния