Ученый рассказал о возможности человечества избавиться от ВИЧ и гепатита B

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские ученые считают, что человечество избавится от ВИЧ и гепатита В, а также других приобретаемых или наследуемых заболеваний в случае, если будет снят запрет на генетическую модификацию людей, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский.

"Если когда-нибудь будет преодолен запрет на генетическую модификацию человека, то человечество избавится от наследственных болезней. Рано или поздно мы должны научиться их лечить. А как их научиться лечить? Только генетическими модификациями организма, либо, достигая временного эффекта – введением модифицированных клеток организма с теми или иными генами. Можно будет избавить человечество от герпеса, прервать цепочку передачи вируса иммунодефицита человека или гепатита В", - сказал он.

С 2015 по 2018 годы научный коллектив под руководством Казанского по заказу Фонда перспективных исследований провел работы по проекту "Трансген", в рамках которого разработал новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями - "перепрограммирование" лимфоцитов конкретного пациента для оперативной выработки иммунного ответа организма. Способ заключается в введении в лимфоциты с помощью вируса необходимых генов для борьбы с раком.

В перспективе, полагает Казанский, можно будет лечить с помощью "перепрограммированных" лимфоцитов многие тяжелые болезни. "Трудно представить, чтобы мы начали лечить такими лимфоцитами обычную простуду, аденовирусную инфекцию или даже грипп. Но лечение некоторых особо опасных для жизни патологий нужно начинать таким способом уже сейчас", - сказал он.