Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии

"Людей приучали, что с ними обращаются как с рабами. А когда это закончилось, то в 90-е годы им пришлось пережить хаос и произвол, которые преподносили им как демократию. Наш народ должен учиться на своем прошлом – что нужно отвергать, а что можно принять. На это требуется время. Но у России может быть только одно будущее: демократия", - убежден Горбачев.