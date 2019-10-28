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РИА Новости

Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии

10:47 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии, народ должен учиться на своем прошлом и на это потребуется время.
"Куда идет Россия? Мне задают этот вопрос и у нас, и за рубежом. И часто – с подтекстом, с сомнением в способности России прийти к подлинной демократии. Иногда напрямую спрашивают, как соотносятся с демократией многие принимаемые законы и действия российских властей. Я всегда отвечаю: наш народ демократичнее, чем вы думаете", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира".
Надо помнить, что у России за спиной трудная история, в которой были 250 лет монгольского ига, крепостное право, сталинские репрессии, подчеркивает политик.
"Людей приучали, что с ними обращаются как с рабами. А когда это закончилось, то в 90-е годы им пришлось пережить хаос и произвол, которые преподносили им как демократию. Наш народ должен учиться на своем прошлом – что нужно отвергать, а что можно принять. На это требуется время. Но у России может быть только одно будущее: демократия", - убежден Горбачев.
По его мнению, российское общество меняется, постепенно превращается в настоящее гражданское общество, в политическую нацию.
"Конечно, формирование гражданского общества – сложный процесс. В России нет глубоких традиций самоорганизации людей, они мобилизуются и сходятся вместе, как правило, в минуты большой угрозы, стихийных бедствий, пожаров, массовой гибели людей. А сегодня нужна солидарность, сотрудничество, самоорганизация граждан в мирное время – ради созидания", - отмечает политик.
Михаил Горбачев
Вчера, 10:17РИА Новости
Горбачев убежден в том, что у России есть все возможности для рывка вперед
В своей новой книге Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели. Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.
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Михаил ГорбачевРоссияВ мире
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