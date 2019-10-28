Путин наградил вице-президента Никарагуа орденом Дружбы

"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей", - говорится в документе.

Кроме того, президент наградил Орденом Дружбы генерального директора театра "Колон" Марию Алькарас, профессора Тулейнского университета Уильяма Брумфилда, почетного консула РФ на острове Крит Николаса Даскаландонакиса, главу правления объединения "Славянский культурный центр" Татьяну Кузину, почетного консула РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Филиппин Гарсию Лопес, главу Колумбийско - Российской торговой палаты Боланьоса Лопеса, профессора Таллинского университета Рейна Мюллерсона, главу совета директоров Африканского экспортно- импортного банка Бенедикта Ораму, композитора Вадима Петрова.

Также глава государства наградил Медалью Пушкина профессора университета Бергамо Марию Пезенти, главу Центра русского языка и культуры "Институт Пушкина" при университете Кадиса, представителя Института стран СНГ в Белоруссии Николая Сергеева, председателя "Фонда Солти" Валери Солти, заведующего кафедрой русского языка и литературы университета имени Ким Ир Сена Ли Вон Нама, заведующую кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян и заведующую кафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль - Гамри.