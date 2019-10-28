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РИА Новости

Путин наградил вице-президента Никарагуа орденом Дружбы

10:42 28.10.2019 (обновлено: 10:44 28.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей", - говорится в документе.
Кроме того, президент наградил Орденом Дружбы генерального директора театра "Колон" Марию Алькарас, профессора Тулейнского университета Уильяма Брумфилда, почетного консула РФ на острове Крит Николаса Даскаландонакиса, главу правления объединения "Славянский культурный центр" Татьяну Кузину, почетного консула РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Филиппин Гарсию Лопес, главу Колумбийско - Российской торговой палаты Боланьоса Лопеса, профессора Таллинского университета Рейна Мюллерсона, главу совета директоров Африканского экспортно- импортного банка Бенедикта Ораму, композитора Вадима Петрова.
Ордена и медали на церемонии награждения деятелей культуры и искусства наградами РФ.
8 октября, 17:05Религия и мировоззрение
Путин наградил Орденом Дружбы муфтия Дагестана
Также глава государства наградил Медалью Пушкина профессора университета Бергамо Марию Пезенти, главу Центра русского языка и культуры "Институт Пушкина" при университете Кадиса, представителя Института стран СНГ в Белоруссии Николая Сергеева, председателя "Фонда Солти" Валери Солти, заведующего кафедрой русского языка и литературы университета имени Ким Ир Сена Ли Вон Нама, заведующую кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян и заведующую кафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль - Гамри.
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Владимир ПутинНикарагуаРоссияВ мире
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