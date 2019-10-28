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РИА Новости

СМИ: в "Останкино" опасаются перебоев в вещании из-за долгов Первого канала

10:44 28.10.2019 (обновлено: 17:26 28.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Генеральный директор ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" Михаил Шубин выступил с видеообращением к сотрудникам, в котором предупредил об угрозе сбоев вещания клиентов телецентра. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ролик и неназванного работника "Останкино".

"Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", — рассказал Шубин.

Он пояснил, что долги Первого канала и его подрядчиков оставляют телецентр почти без трети доходов. В результате три-четыре месяца в году он не может нормально работать.
Гендиректор добавил, что намерен оптимизировать штат и оставить только тех сотрудников, кто поддерживает его работу напрямую. По данным собеседника газеты, за последние два месяца уволили уже 200 человек.
"Останкино" — крупнейший вещательный центр России, он обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Среди его клиентов — Первый канал, НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России", группа "Красный квадрат" и другие.
По данным источников "Ведомостей", в последние годы Первый канал испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента.
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Наконец-то))
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Виктор Сергеевич
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Стас Титов
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