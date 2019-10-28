В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Женщина с детьми на пограничном переходе "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в Сирию с юга и юго-запада вернулись более тысячи беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон, опубликованном на За прошедшие сутки в Сирию с юга и юго-запада вернулись более тысячи беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон, опубликованном на сайте Минобороны

"<...> Возвратились 1016 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 295 человек (женщин — 88, детей — 150), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 721 человек (женщин — 216, детей — 368)", — уточняется в документе.

При этом добавляется, что людей пока не отправили в места постоянного проживания.

Кроме того, за сутки восстановили шесть жилых домов, школу и электроподстанцию, а инженерные подразделения ВС Сирии разминировали почти два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 28 взрывоопасных предметов.

Одновременно с этим на севере страны продолжается отвод курдских формирований от границы с Турцией, активную поддержку чему оказывает российская военная полиция.