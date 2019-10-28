Горбачев призвал США смириться с реалиями многополярного мира

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Соединенным Штатам следует смириться с тем, что они не единственный полюс влияния в мире, сейчас во многих вопросах они продолжают действовать в русле этой логики, но раз за разом оказываются в изоляции в международных организациях, заявляет экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Американцам придется смириться с тем, что США не являются единственным полюсом политического и экономического влияния в мире. Многополярный мир – уже реальность. Признание этого дается нелегко. В вопросах безопасности, торговли, миграции США действуют так, как будто все решения – это их привилегия, а другие должны просто принимать это к сведению", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас уверены, что их союзники должны "брать под козырек", а партнеры по переговорам – забывать о своих национальных интересах.

"Но в последние годы это все чаще не получается. Европейский союз не отказывается от строительства газопровода "Северный поток-2". Турция заявляет, что покупка российских систем ПВО – вопрос решенный. Мексика не собирается платить за пограничную стену, которую решил воздвигнуть американский президент", - приводит примеры Горбачев.

Не нашли поддержки среди других государств и решения США о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, о признании Голанских высот территорией Израиля, продолжает политик, - и практически всеобщее осуждение вызвало решение Штатов о выходе из Парижского соглашения по климату.

"США раз за разом оказываются в изоляции в международных организациях и вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, просто уходят из них – например, из ЮНЕСКО и Совета ООН по правам человека. Можно привести и другие примеры. Что это значит? Удастся ли администрации под лозунгами "Сделаем Америку снова великой" и "Америка прежде всего" переломить процесс утверждения многополярности? Не похоже. Думаю, все будет как раз наоборот", - уверен бывший советский лидер.

Он объясняет это не только ростом доли других стран, особенно Китая и Индии, в мировой экономике, но и тем фактом, что "многополярность в наибольшей мере соответствует потребностям современного мира".

Горбачев упоминает, что после распада СССР Соединенные Штаты перешли к стратегии доминирования, использования "однополярного момента" исключительно в своих интересах. "И эти интересы они находили в самых разных концах планеты – в Ираке, на Балканах, в Афганистане, Ливии, Сирии, а теперь и в Венесуэле. У каждого президента США была "своя война", - отмечает политик.

При этом он уверен, что США могли бы быть подлинным лидером в решении многих глобальных проблем, "если бы добивались лидирующих позиций через партнерство, а не через попытки доминировать во всем мире". Однако "опыт последних десятилетий показывает, что политики США этого не осознали, что применение силы остается их аргументом и сейчас", констатирует Горбачев.

Он уточняет, что обычные американцы ему нравятся - это простые, откровенные, целеустремленные люди, с ними можно иметь дело и, хотя не сразу, но договариваться. "В отличие от тех американских политиков, которые заражены вирусом "высокомерия силы" и интервенционизма, многие американцы – думаю, большинство – понимают, что главное внимание должно быть обращено на внутренние проблемы страны. Понимают, что стране нужны перемены", - указывает автор.

Он полагает, что одним из центральных в мировой политике предстоящих лет станет вопрос о том, найдет ли Америка такое место в мире, которое соответствовало бы ее потенциалу и не ущемляло бы роль других стран. Многое, по его мнению, будет зависеть от политики союзников США и других стран, их партнеров по переговорам.