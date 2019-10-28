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РИА Новости

Вопрос об эвтаназии в России должно решать население, заявила Скворцова

10:32 28.10.2019 (обновлено: 10:59 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, при этом необходимо учитывать, что есть и иные способы избавления от страданий - оказание паллиативной помощи, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться в нашей стране, само население должно будет решить готово оно на это пойти или нет", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
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Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе и религия. Кроме того, существуют другие способы избавления от страданий - оказание паллиативной помощи, подчеркнула министр.
По ее словам, в некоторых странах, где разрешена эвтаназия, есть случаи злоупотребления этим правом.
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