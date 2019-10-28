Вопрос об эвтаназии в России должно решать население, заявила Скворцова

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, при этом необходимо учитывать, что есть и иные способы избавления от страданий - оказание паллиативной помощи, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться в нашей стране, само население должно будет решить готово оно на это пойти или нет", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
5 августа, 14:06РИА НовостиВ Австралии впервые применили закон об эвтаназии
Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе и религия. Кроме того, существуют другие способы избавления от страданий - оказание паллиативной помощи, подчеркнула министр.
По ее словам, в некоторых странах, где разрешена эвтаназия, есть случаи злоупотребления этим правом.