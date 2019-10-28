Россия может объединить платежную инфраструктуру с Китаем и Индией

МОСКВА, 28 окт - . Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от международной системы SWIFT, рассказали "Известиям" два источника, близких к Центробанку. " Проект "Россия-Китай: главное . Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от международной системы SWIFT, рассказали "Известиям" два источника, близких к Центробанку.

Российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ предполагается состыковать с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет своего решения для финансовой коммуникации, поэтому планируется объединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, - пояснил источник на финрынке.

Речь идет об интеграции расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники "Известий". Вероятным организатором проекта с российской стороны называют Национальный расчетный депозитарий (НРД), так как у него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.