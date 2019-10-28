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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия может объединить платежную инфраструктуру с Китаем и Индией

10:43 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от международной системы SWIFT, рассказали "Известиям" два источника, близких к Центробанку.
Российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ предполагается состыковать с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет своего решения для финансовой коммуникации, поэтому планируется объединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, - пояснил источник на финрынке.
Речь идет об интеграции расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники "Известий". Вероятным организатором проекта с российской стороны называют Национальный расчетный депозитарий (НРД), так как у него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.
Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c партнерами по БРИКС.
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