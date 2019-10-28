Нуждающиеся дети получат "Фризиум" до конца недели, заявила Скворцова

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подтвердила информацию, что нуждающиеся дети до конца недели получат незарегистрированный в РФ препарат "Фризиум" (клобазам).

В субботу идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер рассказала, что семьи смогут получить лекарство "Фризиум" (клобазам) до конца следующей недели (до 3 ноября).

"Все будут обеспечены, кому это необходимо... Она (первая партия) уже завезена вчера. На этой неделе до среды получат московские дети, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда". Она уточнила, что сейчас известно о 550 детях, которые нуждаются в препарате.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.

По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.