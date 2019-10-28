Эксперт рассказал об экономических последствиях сокращения потребления

"Сокращение потребления, о котором говорит Петерсон, если оно наберет значимый размах, безусловно, негативно скажется на экономической динамике. В то же время не очевидно, что показатели типа экономического роста должны являться самоцелью. Высокий экономический рост не всегда эквивалентен росту качества жизни большей части населения, в том числе и потому, что он может обуславливать экологические проблемы", - прокомментировал Макаров.