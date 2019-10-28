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РИА Новости

Эксперт рассказал об экономических последствиях сокращения потребления

10:28 28.10.2019
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© simevМама с сыном в магазине игрушек
Мама с сыном в магазине игрушек
© simev
Мама с сыном в магазине игрушек. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тренд на сокращение потребления может привести человечество к необходимости перестраивать всю экономическую систему, представить это в глобальном масштабе практически невозможно, заявил РИА новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Макаров.
Ранее глава сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон заявил, что набирающий обороты тренд сокращения потребления может привести к серьезным социальным угрозам из-за снижения темпов роста экономики.
"Сокращение потребления, о котором говорит Петерсон, если оно наберет значимый размах, безусловно, негативно скажется на экономической динамике. В то же время не очевидно, что показатели типа экономического роста должны являться самоцелью. Высокий экономический рост не всегда эквивалентен росту качества жизни большей части населения, в том числе и потому, что он может обуславливать экологические проблемы", - прокомментировал Макаров.
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По его словам, Петерсон прав в том, что "одно лишь сокращение потребления не может быть универсальным рецептом, как это нередко видят экологические активисты".
"Если человечество пойдет этим путем, ему придется перестраивать всю экономическую систему, и в первую очередь принципы распределения и перераспределения богатства. Эта задача настолько всеобъемлющая, что представить ее реализацию в глобальном масштабе практически невозможно. Хотя можно допустить, что некоторые небольшие развитые страны рано или поздно к этому придут", - сказал эксперт.
Он также добавил, что перераспределение богатств может быть связано в первую очередь с прогрессивным налогообложением.
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Игорь МакаровЭкономика
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