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РИА Новости

Горбачев: Россия и США могут обеспечить безопасность без ядерного оружия

10:22 28.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что и Россия, и США способны обеспечить свою безопасность без ядерного оружия, он призывает остановить начавшуюся атомную гонку, и единственный разумный выход из сложившегося кризиса видит в переговорах.
В своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре появится в российских книжных магазинах, политик подвергает критике позицию тех, кто видит гарантию мира в ядерном оружии. В этом контексте бывший президент СССР упоминает о своих дискуссиях на этот счет с британским премьером Маргарет Тэтчер, которая утверждала, что именно ядерное оружие обеспечило мир во второй половине ХХ века.
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"Убедить Маргарет Тэтчер мне тогда не удалось. Но мы слышим такие же аргументы и сегодня, в том числе в США и России, где сторонников ядерного оружия, надо это признать, немало. Не буду ставить их на одну доску, но убежден: обе эти страны вполне в состоянии обеспечить свою безопасность без ядерного оружия, для этого у них достаточно возможностей, ресурсов и технологий", - отмечает Горбачев в новой книге, с которой ознакомились РИА Новости.
Он напомнил, что по крайней мере один раз в годы холодной войны именно ядерное оружие стало причиной кризиса, который поставил мир на грань войны между ядерными державами; речь идет о Карибском кризисе 1962 года. Горбачев полагает, что тогда мир спасло "отрезвление" руководителей двух стран – президента США Джона Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
"Думаю, тогда был шанс на остановку гонки вооружений, на демилитаризацию политики, на постепенный переход к новому мышлению. Но Кеннеди не суждено было даже попытаться реализовать эти идеи в практической политике. Через несколько месяцев выстрел в Далласе оборвал его жизнь. Лично я до сих пор считаю это убийство не раскрытым", - заявляет бывший советский лидер.
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Сегодня, убежден Горбачев, "мир столкнулся с ситуацией острого, практически ничем не контролируемого военно-политического противостояния ведущих мировых держав". По его мнению, единственный разумный выход из этой ситуации – переговоры, причем переход от взаимных обвинений и наращивания вооружений к ответственному диалогу нужно осуществить как можно скорее.
"Переговоры, которые должны начаться и, я верю, обязательно начнутся, будут трудными. Появились новые угрозы, новые темы для обсуждения. Это неядерное оружие высокой точности и большой дальности, постепенно стирающее грань между оружием массового уничтожения и "обычными" вооружениями; это космические вооружения, а теперь и киберугрозы. Все это придется положить на стол переговоров. Но все-таки главное – остановить начавшуюся атомную гонку – гонку, в которой не будет победителей", - указывает политик.
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При этом "нельзя допустить, чтобы переговоры превращались в ширму для осуществления программ создания и развертывания оружия", подчеркивает он. Горбачев упоминает о принципах, которые были реализованы в свое время в Договоре о сокращении и ограничении стратегических вооружений (СНВ-1).
"Сегодня новые, так называемые перспективные виды оружия, а также изменения в военных доктринах и концепциях грозят подорвать эти принципы, а вместе с ними и саму стратегическую стабильность. Думаю, одной из важнейших задач будущих переговоров должно быть их подтверждение и дальнейшее развитие", - полагает бывший советский лидер.
По его мнению, и сами военные доктрины и концепции должны стать предметом серьезного и ответственного обсуждения. Например, для США возможность ответить ядерным ударом на неядерную угрозу была и остается частью их военной доктрины, уточняет Горбачев.
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Джон Кеннеди (политик)Михаил ГорбачевМаргарет ТэтчерРоссияСШАВ мире
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