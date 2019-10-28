Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Погиб пилот упавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, информирует министерство территориальной безопасности региона.
В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna-172 и пропал. Поиски воздушного судна продолжались три дня. По данным ГУ МЧС, в них приняли участие около 150 человек.
Ранее сообщалось, что на борту пропавшего самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.
"К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении министерства территориальной безопасности региона.
По данным властей, самолет был обнаружен поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района. "В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - уточнили в ведомстве.
Ранее по факту безвестного исчезновения пилота Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.