Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб

В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna-172 и пропал. Поиски воздушного судна продолжались три дня. По данным ГУ МЧС, в них приняли участие около 150 человек.