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РИА Новости

Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб

10:20 28.10.2019 (обновлено: 13:56 28.10.2019)
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© Уральское следственное управление на транспорте СК РФНа месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае
На месте крушения легкомоторного самолета Сеssna 172 в Пермском крае
© Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае
ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Погиб пилот упавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, информирует министерство территориальной безопасности региона.
В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna-172 и пропал. Поиски воздушного судна продолжались три дня. По данным ГУ МЧС, в них приняли участие около 150 человек.
Ранее сообщалось, что на борту пропавшего самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.
"К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении министерства территориальной безопасности региона.
По данным властей, самолет был обнаружен поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района. "В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - уточнили в ведомстве.
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МЧС РФПермский районРоссияПроисшествия
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