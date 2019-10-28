Горбачев убежден в том, что у России есть все возможности для рывка вперед

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев уверен, что у России сейчас есть все необходимые возможности и ресурсы для рывка вперед в экономике, а также потенциал для привлечения новых партнеров из-за рубежа.

"Я убежден, что у России есть все необходимые возможности и ресурсы для рывка вперед. Это не только ее природные богатства, но и прежде всего человеческий капитал, талантливый народ, освоивший огромные пространства, отстоявший независимость страны, преодолевший колоссальные трудности", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.

Он подчеркивает, что народ России открыт к сотрудничеству, и это хорошо знают работающие в стране иностранные бизнесмены и инвесторы.

"Подавляющее большинство из них не уходят с нашего рынка, с какими бы осложнениями они ни сталкивались. Надо снимать искусственные барьеры на пути торговли, сотрудничества, инвестиций. Уверен: к нам придут новые партнеры, и они не разочаруются в своем выборе", - заявляет политик.

В новой книге он также отмечает, что принятые в России в начале 2000-х годов меры позволили остановить разрастание кризиса, стабилизировать экономические процессы и создать условия для оживления производства.

"Сыграл свою роль и рост цен на энергоносители на мировых рынках. Надо сказать, что к этому фактору у меня двойственное отношение, и одной из претензий к экономическому курсу российских властей является то, что они не смогли преодолеть зависимость российской экономики от экспорта сырья", - добавляет автор.