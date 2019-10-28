Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T10:13Z
https://ria.ru/20191028/1560286305.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73a2dd62f2f9b9ecf9a1d1fc0887d638.jpg
РИА Новости

В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А

10:13 28.10.2019
475
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее заместитель гендиректора областной детской больницы Людмила Кривец сообщила, что в Чернигове с подозрением на вирусный гепатит госпитализированы 13 человек, среди них 12 детей. У пяти детей и сотрудницы школьного буфета подтвердился гепатит А. Полиция возбудила дело из-за вспышки гепатита.
Забор крови
13 августа, 11:04РИА Новости
В Минздраве рассказали о росте числа больных вирусным гепатитом за пять лет
"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находятся 15 учеников СОШ № 7 города Чернигов", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
002573
Обсудить 3
ЧерниговУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Гэри и Лаура Смарт в больнице английского города Нортгемптон
Больной раком британец женился за несколько часов до смерти
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Вопрос об эвтаназии в России должно решать население, заявила Скворцова
Младенец в роддоме
В Китае женщина родила ребенка в 67 лет
Лента
новостей
Казанский женский монастырь в Рязани
Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
В Пулково машина столкнулась с самолетом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал западную политику антироссийских санкций
Полиция Израиля
Напавший на полицейского в Иерусалиме оказался палестинским подростком
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев заявил о необходимости сотрудничества между Россией и Японией
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница заявила, что не хотела оскорбить женщину-диабетика
Место ДТП в городе Арсеньев Приморского края, произошедшего по вине 17-летнего водителя
В Приморье подросток устроил аварию, в которой пострадали семь человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния