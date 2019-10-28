В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А

КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее заместитель гендиректора областной детской больницы Людмила Кривец сообщила, что в Чернигове с подозрением на вирусный гепатит госпитализированы 13 человек, среди них 12 детей. У пяти детей и сотрудницы школьного буфета подтвердился гепатит А. Полиция возбудила дело из-за вспышки гепатита.

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит А находятся 15 учеников СОШ № 7 города Чернигов", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.