В России в два раза снизилась смертность от инсультов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Смертность от инсультов снизилась в России в 2 раза за последние 10 лет, от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Она пояснила, что этого удалось добиться благодаря созданию системы центров для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояний. "Эти центры размещены были таким образом, чтобы за "золотой час" из прикрепленных территорий к этому центру можно было довести любого человека", - уточнила министр.