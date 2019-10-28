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РИА Новости

В России в два раза снизилась смертность от инсультов

10:07 28.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Смертность от инсультов снизилась в России в 2 раза за последние 10 лет, от острых инфарктов миокарда - на 20%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"За 10 лет мы более чем в 2 раза снизили смертность от инсультов, от травм, ДТП, на 20% от острых инфарктов миокарда", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она пояснила, что этого удалось добиться благодаря созданию системы центров для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояний. "Эти центры размещены были таким образом, чтобы за "золотой час" из прикрепленных территорий к этому центру можно было довести любого человека", - уточнила министр.
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