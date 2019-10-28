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РИА Новости

Горбачев прокомментировал западную политику антироссийских санкций

10:02 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Отказ от политики антироссийских санкций в интересах самого Запада, они не могут повлиять на позицию России по Крыму и не приносят никакого эффекта, кроме взаимного отчуждения и осложнения диалога, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Не обращая внимания на волю народа, выраженную на референдуме в марте 2014 года, западные руководители пошли по пути осуждения России и введения санкций против нее. Но, во-первых, санкции – оружие обоюдоострое, а во-вторых, они не могут повлиять на позицию России в этом вопросе", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.
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"Россия не обсуждает вопрос о санкциях, не просит их отменить, но в интересах самого Запада отказаться от политики санкций. Никакого эффекта от них нет, кроме одного – взаимного отчуждения, осложнения диалога", - убежден он.
В своей новой книге Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели.
Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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