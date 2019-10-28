Горбачев прокомментировал западную политику антироссийских санкций

"Не обращая внимания на волю народа, выраженную на референдуме в марте 2014 года, западные руководители пошли по пути осуждения России и введения санкций против нее. Но, во-первых, санкции – оружие обоюдоострое, а во-вторых, они не могут повлиять на позицию России в этом вопросе", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.