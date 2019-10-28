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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

10:02 28.10.2019 (обновлено: 11:14 28.10.2019)
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© Фото : страница Казанского женского монастыря во ВКонтактеКазанский женский монастырь в Рязани
Казанский женский монастырь в Рязани
© Фото : страница Казанского женского монастыря во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на год от службы священнослужителя в Казанском женском монастыре за злоупотребление спиртным и побои супруги, сообщается на сайте Рязанской епархии.
По данным местных СМИ, на днях священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала, что муж злоупотребляет алкоголем, а побои в семье регулярны. СМИ также опубликовали расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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На сайте епархии опубликован указ митрополита, адресованный клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому.
"Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами", — говорится в указе.
99424141310
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Религия и мировоззрениеРязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
- Батюшка, что вы будете пить: водку, коньяк, вино или ликеры? - и пиво тоже.
28 октября, 10:04
sizif8
850001
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