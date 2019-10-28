Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

По данным местных СМИ, на днях священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала, что муж злоупотребляет алкоголем, а побои в семье регулярны. СМИ также опубликовали расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.