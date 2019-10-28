Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на год от службы священнослужителя в Казанском женском монастыре за злоупотребление спиртным и побои супруги, сообщается на сайте Рязанской епархии.
По данным местных СМИ, на днях священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала, что муж злоупотребляет алкоголем, а побои в семье регулярны. СМИ также опубликовали расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.
На сайте епархии опубликован указ митрополита, адресованный клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому.
"Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами", — говорится в указе.