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РИА Новости

В Пермском крае обнаружили место падения пропавшего легкомоторного самолета

10:00 28.10.2019 (обновлено: 13:56 28.10.2019)
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© Уральское следственное управление на транспорте СК РФНа месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае
На месте крушения легкомоторного самолета Сеssna 172 в Пермском крае
© Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае
ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Обнаружено место падения пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, на место аварии выдвинулась оперативно-поисковая группа, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna и пропал. На борту самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов. По факту его исчезновения Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.
"Место падения пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета обнаружено, туда выдвинулась оперативно-поисковая группа", - информирует министерство.
О судьбе пилота власти пока не сообщили.
Поиски воздушного судна шли три дня. По данным ГУ МЧС по краю, в них участвовали около 150 человек, для обнаружения самолета были задействованы вертолеты Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра и "Робинсон-44".
Сотрудники МЧС РФ
25 сентября, 10:16РИА Новости
На Ставрополье ищут пропавший легкомоторный самолет
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, в течение суток наземная группировка обследовала более 30 квадратных километров территории, с вертолета Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации осмотрено свыше 400 квадратных километров.
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