В Пермском крае обнаружили место падения пропавшего легкомоторного самолета

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Обнаружено место падения пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, на место аварии выдвинулась оперативно-поисковая группа, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna и пропал. На борту самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов. По факту его исчезновения Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.
"Место падения пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета обнаружено, туда выдвинулась оперативно-поисковая группа", - информирует министерство.
О судьбе пилота власти пока не сообщили.
Поиски воздушного судна шли три дня. По данным ГУ МЧС по краю, в них участвовали около 150 человек, для обнаружения самолета были задействованы вертолеты Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра и "Робинсон-44".
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Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, в течение суток наземная группировка обследовала более 30 квадратных километров территории, с вертолета Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации осмотрено свыше 400 квадратных километров.