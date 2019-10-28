В Пермском крае обнаружили место падения пропавшего легкомоторного самолета

На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае

На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Обнаружено место падения пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета, на место аварии выдвинулась оперативно-поисковая группа, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

В субботу утром с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna и пропал. На борту самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов. По факту его исчезновения Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.

"Место падения пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета обнаружено, туда выдвинулась оперативно-поисковая группа", - информирует министерство.

О судьбе пилота власти пока не сообщили.

Поиски воздушного судна шли три дня. По данным ГУ МЧС по краю, в них участвовали около 150 человек, для обнаружения самолета были задействованы вертолеты Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра и "Робинсон-44".