Больной раком британец женился за несколько часов до смерти

"Когда Гэри узнал об этом, он признался, что хочет умереть женатым человеком. Мы думали, что у нас еще будет время, но надежды не оправдались. В прошлую пятницу в больнице нам сказали, что ему осталось недолго, и помогли организовать церемонию. Он смог произнести клятву, надеть кольцо на мой палец и поцеловать меня", — рассказала его вдова, добавив, что в палате собрались более 25 родных и друзей.