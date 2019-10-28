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РИА Новости

Больной раком британец женился за несколько часов до смерти

09:58 28.10.2019 (обновлено: 11:38 28.10.2019)
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© Laura SmartГэри и Лаура Смарт в больнице английского города Нортгемптон
Гэри и Лаура Смарт в больнице английского города Нортгемптон
© Laura Smart
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В больнице британского города Нортгемптон (графство Нортгемптоншир) организовали свадьбу для пациента, умирающего от рака легких. Об этом пишет Daily Mail.
В июле мужчина почувствовал недомогание и начал стремительно терять вес. В сентябре у него диагностировали последнюю стадию рака легких.
"Когда Гэри узнал об этом, он признался, что хочет умереть женатым человеком. Мы думали, что у нас еще будет время, но надежды не оправдались. В прошлую пятницу в больнице нам сказали, что ему осталось недолго, и помогли организовать церемонию. Он смог произнести клятву, надеть кольцо на мой палец и поцеловать меня", — рассказала его вдова, добавив, что в палате собрались более 25 родных и друзей.
Мужчина умер спустя семь часов после свадьбы. Ему было всего 33 года.
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