Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.