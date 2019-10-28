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РИА Новости

Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:58 28.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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Вчера, 08:34Сказано в эфире
Сенатор рассказал о "шансе восстановить мир в Донбассе"МИД России ответил на угрозу "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс. Украинская "партия войны" старается сорвать выполнение всех ранее достигнутых договоренностей, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Сергей Цеков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 124 единицы", - добавил представитель ведомства.
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