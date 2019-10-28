Эксперт прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

"США после того как превратились в единственную сверхдержаву и некоторого периода обсуждения, что им делать, все-таки избрали путь, доктрину, если хотите, глобального доминирования. В этой доктрине остается мало места многосторонним договоренностям, особенно в военной области. Многие считают, что любые договорённости с Россией только связывают руки США. Поэтому я не исключаю, что США выйдут из этого договора. Как всегда – предлоги можно найти", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.