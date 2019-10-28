Эксперт прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США с большой долей вероятности выйдут из Договора по открытому небу, потому что они не считают себя заинтересованной стороной, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято. Тем не менее, по ее данным, противники договора в администрации считают, что он предоставляет России возможности собирать разведывательную информацию в США. Белый дом отказался от комментариев.
"США после того как превратились в единственную сверхдержаву и некоторого периода обсуждения, что им делать, все-таки избрали путь, доктрину, если хотите, глобального доминирования. В этой доктрине остается мало места многосторонним договоренностям, особенно в военной области. Многие считают, что любые договорённости с Россией только связывают руки США. Поэтому я не исключаю, что США выйдут из этого договора. Как всегда – предлоги можно найти", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Если выход из договора состоится, будет устранен еще один механизм, который повышает доверие между сторонами, это явно не пойдет на пользу международным отношениям, отметил Рогулев.
"С большой долей вероятности они выйдут, потому что они не считают себя заинтересованной стороной. Позиция неоконсерваторов в различных структурах довольна сильна. Достаточно много людей помимо Трампа исходит из такого рода стратегии глобального доминирования", - подчеркнул он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства. -0-