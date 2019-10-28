Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

ЧИТА, 28 окт — РИА Новости. Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Решение вынесено в воскресенье, однако журналисты о нем узнали только на следующий день.

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Трагедия случилась в пятницу в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизнь вне опасности). После этого солдата задержали.