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РИА Новости

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

09:45 28.10.2019 (обновлено: 10:16 28.10.2019)
184264
© Фото : страница "Чита-46 (Горный)" во ВКонтактеПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : страница "Чита-46 (Горный)" во ВКонтакте
ЧИТА, 28 окт — РИА Новости. Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Решение вынесено в воскресенье, однако журналисты о нем узнали только на следующий день.
По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Трагедия случилась в пятницу в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизнь вне опасности). После этого солдата задержали.
В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым.
Поселок Горный
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Что-то мне подсказывает, это не нервный срыв, а дедовщина, которая и довела до нервного срыва. есдли же нервный срыв произошёл по причине того, что парень был нервно больной, то может в первую очередь привлечь врачей которые отправили служить при такой проблеме с нервами?
28 октября, 10:20
Чирков Сергей
420303316
молодцы в ведомстве, еще пороховой дым не рассеялся, а у них уже предварительные данные, что это не из-за неуставных отношений. О каком беспристрастном расследовании может идти речь, если они сразу отвергают наиболее вероятную версию?
28 октября, 10:15
bberia
399186223
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