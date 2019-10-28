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РИА Новости
Культура

Близкие и поклонники простились с солисткой "Бурановских бабушек"

09:38 28.10.2019 (обновлено: 11:10 28.10.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовУчастница фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
© РИА Новости / Антон Денисов
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Церемония прощания с солисткой фольклорного музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" Натальей Пугачевой прошла в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии в воскресенье, сообщили РИА Новости в министерстве культуры Республики.
Удмуртская артистка умерла в субботу в возрасте 83 лет, 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Соболезнования родным и близким народной любимицы выразил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Twitter.
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
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"Панихида и отпевание состоялись в местном храме, который был построен на средства, заработанные "Бурановскими бабушками" на гастролях. Похоронили Наталью Пугачеву на сельском кладбище, рядом с родными", - сказал собеседник агентства.
"Бурановские бабушки" получили широкую известность после того, как завоевали второе место на конкурсе "Евровидение-2012", проходившем в Баку. До этого бабушки много лет занимались в самодеятельном коллективе села Бураново. На европейском музыкальном конкурсе они выступили с песней Party For Everybody, написанной для бабушек Виктором Дробышем. Сейчас коллектив гастролирует под названием "Бабушки из Бураново".
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КультураНовости - Религия и мировоззрениерелигияБурановоБурановские бабушкиУдмуртияРоссия
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Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
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