Близкие и поклонники простились с солисткой "Бурановских бабушек"

КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Церемония прощания с солисткой фольклорного музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" Натальей Пугачевой прошла в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии в воскресенье, сообщили РИА Новости в министерстве культуры Республики.

Удмуртская артистка умерла в субботу в возрасте 83 лет, 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Соболезнования родным и близким народной любимицы выразил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Twitter.

"Панихида и отпевание состоялись в местном храме, который был построен на средства, заработанные "Бурановскими бабушками" на гастролях. Похоронили Наталью Пугачеву на сельском кладбище, рядом с родными", - сказал собеседник агентства.