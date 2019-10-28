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РИА Новости

Горбачев выступил за пересмотр сложившейся в мире экономической модели

09:34 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает необходимым пересмотреть сложившуюся в мире экономическую модель, основанную на стремлении к сверхприбыли и сверхпотреблению, новая модель должна сочетать рыночные принципы и эффективное госрегулирование.
Политик отмечает, что современный мир в той или иной мере еще живет в идеологии "свободного рынка и минимального государства", принятой со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.
"Думаю, что сейчас пришло время политиков, которые развернут движение в обратном направлении... Речь в конечном счете должна идти о пересмотре сложившейся в мире экономической модели, основанной на стремлении к сверхприбыли и сверхпотреблению", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.
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Автор книги подчеркивает, что эта модель "генерирует кризисы, социальную несправедливость и опасность экологической катастрофы". Потребление не может оставаться главным стимулом роста, экономике нужны новые ориентиры, убежден Горбачев.
"Новая модель, к которой надо перейти эволюционно, но довольно быстро, должна строиться на сочетании рынка и частной инициативы с принципами социальной и экологической ответственности бизнеса, с эффективным государственным регулированием", - заявляет он.
Вероятно, споры о соотношении государственного и частного не утихнут никогда, предположил политик, отметив, что сам он в этих спорах "всегда стремился быть на стороне здравого смысла". "Я против того, чтобы ставить знак равенства между государством и бюрократической машиной. Бюрократию можно и нужно критиковать, но критика не должна превращаться в огульное отрицание государственного управления", - уточнил Горбачев.
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Экс-президент СССР указывает, что в разных странах существует разное соотношение государственной и частной собственности, разная степень госрегулирования.
"И не надо "рекомендациями" и требованиями таких организаций, как Международный валютный фонд, пытаться постричь их всех под одну гребенку. Опыт показывает, что страны, которые эти рекомендации отвергли и строили свою экономическую политику самостоятельно, например Китай и Малайзия, от этого только выиграли. Главное – государство должно быть ответственным и подотчетным", - убежден бывший советский лидер.
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