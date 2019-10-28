Горбачев выступил за пересмотр сложившейся в мире экономической модели

Политик отмечает, что современный мир в той или иной мере еще живет в идеологии "свободного рынка и минимального государства", принятой со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.

"Думаю, что сейчас пришло время политиков, которые развернут движение в обратном направлении... Речь в конечном счете должна идти о пересмотре сложившейся в мире экономической модели, основанной на стремлении к сверхприбыли и сверхпотреблению", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.

"Новая модель, к которой надо перейти эволюционно, но довольно быстро, должна строиться на сочетании рынка и частной инициативы с принципами социальной и экологической ответственности бизнеса, с эффективным государственным регулированием", - заявляет он.

Вероятно, споры о соотношении государственного и частного не утихнут никогда, предположил политик, отметив, что сам он в этих спорах "всегда стремился быть на стороне здравого смысла". "Я против того, чтобы ставить знак равенства между государством и бюрократической машиной. Бюрократию можно и нужно критиковать, но критика не должна превращаться в огульное отрицание государственного управления", - уточнил Горбачев.