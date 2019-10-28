Источник: в МГЕР не будет должности председателя после ухода Давыдова

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) больше не будет должности председателя координационного совета после того, как из организации уйдет нынешний лидер Денис Давыдов, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству МГЕР.

Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что Давыдов в ноябре может оставить должность председателя координационного совета МГЕР. Новым местом работы Давыдова, по информации источника, может стать Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

"Рассматривается возможность изменения структуры "Молодой Гвардии". Возможно, больше вообще не будет должности председателя, организация будет работать по направлениям. У каждого направления будет свой KPI и свой куратор", - рассказал собеседник РИА Новости.

Как указывается на сайте МГЕР, организация на сегодняшний день реализует восемь направлений работы: политический вектор "Пространство подготовки новой власти", патриотическое направление "Любовь к Родине", социальное направление "Добро в действии", проект "Борьба с несправедливостью", вектор "За ЗОЖ", а также образовательное, экологическое и международное направления.