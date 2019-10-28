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РИА Новости

Источник: в МГЕР не будет должности председателя после ухода Давыдова

09:26 28.10.2019
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© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"Глава "Молодой гвардии" "Единой России" Денис Давыдов
Глава Молодой гвардии Единой России Денис Давыдов
© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) больше не будет должности председателя координационного совета после того, как из организации уйдет нынешний лидер Денис Давыдов, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству МГЕР.
Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что Давыдов в ноябре может оставить должность председателя координационного совета МГЕР. Новым местом работы Давыдова, по информации источника, может стать Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
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"Рассматривается возможность изменения структуры "Молодой Гвардии". Возможно, больше вообще не будет должности председателя, организация будет работать по направлениям. У каждого направления будет свой KPI и свой куратор", - рассказал собеседник РИА Новости.
Как указывается на сайте МГЕР, организация на сегодняшний день реализует восемь направлений работы: политический вектор "Пространство подготовки новой власти", патриотическое направление "Любовь к Родине", социальное направление "Добро в действии", проект "Борьба с несправедливостью", вектор "За ЗОЖ", а также образовательное, экологическое и международное направления.
Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" существует с 2005 года. Давыдов был избран председателем координационного совета МГЕР на VII съезде организации 10 декабря 2014 года.
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Денис Давыдов (МГЕР)Молодая гвардия Единой РоссииПолитика
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