Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около трети россиян имеют накопления, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.
В исследовании говорится, что 43 процента россиян делают накопления "про запас" без какой-либо конкретной цели. При этом за два года этот показатель снизился на девять процентов. А число тех, кто хочет накопить "на старость", увеличилось с 16 до 25 процентов за два года.
Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 32 процента, а реже всего — сельские жители (14 процентов).
На ремонт квартиры или дома копят 17 процентов россиян, а на недвижимость — чуть меньше (16 процентов). Последний показатель вырос на семь процентов за два года.
Кроме того, на образование откладывают около 14 процентов людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.
Накопления также делают для покупки автомобиля — 12 процентов, мебели и бытовой техники — девять процентов.
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко объяснил желание россиян откладывать средства на старость снижением покупательной способности, а также сокращением помощи со стороны детей. Накопление на образование, по его мнению, может свидетельствовать о том, что получение образования становится менее доступно.