Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около трети россиян имеют накопления, сообщил Около трети россиян имеют накопления, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.

В исследовании говорится, что 43 процента россиян делают накопления "про запас" без какой-либо конкретной цели. При этом за два года этот показатель снизился на девять процентов. А число тех, кто хочет накопить "на старость", увеличилось с 16 до 25 процентов за два года.

Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 32 процента, а реже всего — сельские жители (14 процентов).

На ремонт квартиры или дома копят 17 процентов россиян, а на недвижимость — чуть меньше (16 процентов). Последний показатель вырос на семь процентов за два года.

Кроме того, на образование откладывают около 14 процентов людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.

Накопления также делают для покупки автомобиля — 12 процентов, мебели и бытовой техники — девять процентов.