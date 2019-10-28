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РИА Новости

Исследование: россияне стали охотнее копить на старость и образование

09:24 28.10.2019 (обновлено: 11:34 28.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около трети россиян имеют накопления, сообщил РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что средняя сумма, которую жители страны считают накоплениями, составляет сто тысяч рублей.
В исследовании говорится, что 43 процента россиян делают накопления "про запас" без какой-либо конкретной цели. При этом за два года этот показатель снизился на девять процентов. А число тех, кто хочет накопить "на старость", увеличилось с 16 до 25 процентов за два года.
Кроме того, популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 32 процента, а реже всего — сельские жители (14 процентов).
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На ремонт квартиры или дома копят 17 процентов россиян, а на недвижимость — чуть меньше (16 процентов). Последний показатель вырос на семь процентов за два года.
Кроме того, на образование откладывают около 14 процентов людей. Это число выросло в два раза по сравнению с 2017 годом.
Накопления также делают для покупки автомобиля — 12 процентов, мебели и бытовой техники — девять процентов.
Руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко объяснил желание россиян откладывать средства на старость снижением покупательной способности, а также сокращением помощи со стороны детей. Накопление на образование, по его мнению, может свидетельствовать о том, что получение образования становится менее доступно.
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РБК (медиагруппа)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да хватит лукавить-то! Сами себе противоречат: то денег не хватает, то народ копит деньги. С чего копить-то? Тут выжить бы!...
28 октября, 09:47
kk111b
3700001
А что делать? Если на самое "социально-ориентированное" государство в мире надежды никакой. Да и само исследование может привести к печальным последствиям - раз есть накопления, значит надо их отобрать, вводя новые налоги, сборы и поборы.
28 октября, 09:41
MFMike Fauley
2810400
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