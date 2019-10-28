Назван средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкозаболевания

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средний возраст, в котором диагностируют онкологические заболевания в России, составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии (RUSSCO).
При этом у мужчин злокачественные опухоли выявляют в среднем в 64,9 года, у женщин — в 64,2 года. В 2008 году показатель составлял 63,8 и 63,3 года соответственно.
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Эксперты уточнили, что в возрастной группе от 60 лет диагностируют 71,3 процента случаев заболевания онкологией среди мужчин и 65,8 процента — среди женщин.
Это объясняется тем, что злокачественные опухоли наиболее часто возникают из-за накопления молекулярных нарушений, достигающего критического значения у людей старшего возраста, пояснил эксперт Российского общества клинической онкологии, заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Федор Моисеенко.
Средний возраст возникновения рака молочной железы составляет 60 лет — 74 года, прямой кишки — 66,6 года, опухолей легкого — 65 лет.
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Ранее стало известно, что среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев, на втором месте — рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
В число наиболее распространенных онкологических заболеваний вошли также рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.
Самый высокий показатель летальности зафиксирован при поражении поджелудочной железы — 39,9 процента.
В феврале президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет власти намерены выделить на борьбу с онкологическими заболеваниями порядка триллиона рублей.
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