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РИА Новости

Горбачев опасается провала переговоров на конференции по ДНЯО в 2020 году

09:14 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в книжном магазине "Москва". 10 октября 2017
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в книжном магазине Москва. 10 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказал опасения насчет возможного провала переговоров в рамках конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая намечена на следующий год, особенно на фоне выхода США из иранской ядерной сделки.
РИА Новости ознакомились с новой книгой Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре появится в книжных магазинах. В ней политик высказывает мнение, что Россия и США первыми должны сесть за стол переговоров по ядерной тематике.
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"Эти две страны должны возобновить переговоры, найти выход из тупиковой ситуации, продемонстрировать всему миру, что они готовы выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", - пишет Горбачев.
Как напомнил экс-президент СССР, центральное обязательство этого договора состоит в том, что в обмен на отказ подавляющего большинства стран мира от ядерного оружия ядерные державы будут сокращать свои арсеналы и в конечном счете их ликвидируют.
"На конференции по рассмотрению действия упомянутого Договора в 2015 году ни о чем договориться не удалось, неядерные государства-участники открыто заявили о своем недовольстве нынешней ситуацией. Очередная конференция должна состояться в 2020 году. Боюсь, что после выхода США из договоренности о свертывании атомной программы Ирана, можно ожидать провала и на этот раз, причем с еще более тревожными последствиями", - предупреждает политик.
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В своей новой книге Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели. Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.
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