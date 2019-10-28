Горбачев опасается провала переговоров на конференции по ДНЯО в 2020 году

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказал опасения насчет возможного провала переговоров в рамках конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая намечена на следующий год, особенно на фоне выхода США из иранской ядерной сделки.

РИА Новости ознакомились с новой книгой Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре появится в книжных магазинах. В ней политик высказывает мнение, что Россия и США первыми должны сесть за стол переговоров по ядерной тематике.

"Эти две страны должны возобновить переговоры, найти выход из тупиковой ситуации, продемонстрировать всему миру, что они готовы выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", - пишет Горбачев.

Как напомнил экс-президент СССР, центральное обязательство этого договора состоит в том, что в обмен на отказ подавляющего большинства стран мира от ядерного оружия ядерные державы будут сокращать свои арсеналы и в конечном счете их ликвидируют.

"На конференции по рассмотрению действия упомянутого Договора в 2015 году ни о чем договориться не удалось, неядерные государства-участники открыто заявили о своем недовольстве нынешней ситуацией. Очередная конференция должна состояться в 2020 году. Боюсь, что после выхода США из договоренности о свертывании атомной программы Ирана, можно ожидать провала и на этот раз, причем с еще более тревожными последствиями", - предупреждает политик.