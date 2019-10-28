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РИА Новости

Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома

09:09 28.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
"Сейчас многим кажется, что на нашем континенте произошел необратимый раскол. Если это так – ущерб для Европы, для всех ее составных частей будет колоссальный. В неизбежной конкуренции регионов глобального мира, которая уже началась, ее позиции будут подорваны", - пишет Горбачев в новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости.
Политик подчеркивает, что в этом случае действительно придется говорить о "закате Европы", а этого нельзя допустить.
"Не вижу другого пути, кроме возвращения к идее общего дома для всех европейцев. Собственно говоря, мы уже и сейчас живем в общем доме. Вот только соседи по дому в последнее время плохо ладят между собой. Это и требуется изменить", - уверен бывший советский лидер.
По его мнению, образовавшиеся в последнее время "разломы и разделительные линии" можно преодолеть только совместными усилиями, причем для этого потребуются "буквально титанические" усилия.
"И начинать надо как можно скорее. Откровенно говоря, начинать надо было вчера. Очень жаль, что у лидеров не нашлось мудрости и сил это сделать", - уточнил он.
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Горбачев полагает, что развитие идеи общеевропейского дома в свое время помогло бы избежать многих потрясений – и на Балканах, и внутри Евросоюза, и в отношениях между Россией и ее соседями.
В своей новой книге, которая вскоре поступит в продажу, Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели.
Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.
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