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РИА Новости

Горбачев считает, что шанс на отказ КНДР от ядерной программы есть

09:03 28.10.2019
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© REUTERS / KCNAЗапуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
© REUTERS / KCNA
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Надежда убедить Северную Корею отказаться от ее ядерной программы есть, как бы ни были трудны переговоры по этой проблематике, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"В XXI веке только КНДР испытывала ядерное оружие. Есть ли надежда, что эту страну удастся убедить отказаться от ее ядерной программы? Думаю, такая надежда есть, как бы трудны ни были переговоры по этой проблеме", - пишет Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре должна поступить в продажу и с которой ознакомились РИА Новости.
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Политик в числе других событий вспоминает свою поездку в Корейскую республику в 2009 году, тогда он принял участие в церемонии открытия Парка колокола мира на границе демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.
"В тот день я увидел, как велико стремление простых людей к миру, к избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия. Не сомневаюсь, что и в других регионах подавляющее большинство людей – против ядерного оружия", - подчеркнул экс-президент СССР.
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Автор книги уверен: если Россия и США первыми сядут за стол переговоров по ядерной тематике и, достигнут результатов, то изменится атмосфера, возникнут условия для диалога с другими странами, обладающими ядерным оружием. В перспективе, уточняет он, можно будет рассчитывать и на определенные договоренности в этой сфере.
"Пока трудно предвидеть контуры этих договоренностей. Возможно, на первом этапе речь пойдет о "замораживании" ядерных арсеналов. Если уж исторически сложилось, что та или иная страна сочла, что для обеспечения своей безопасности не может обойтись без ядерного оружия, и, так сказать, "показала зубы", то, может быть, этого достаточно?", - отметил бывший лидер СССР.
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Он напомнил также о примерах отказа стран от ядерного оружия, созданного самостоятельно, как это было в ЮАР, или "унаследованного", как это сделали Украина, Казахстан, Белоруссия, на территории которых было развернуто ядерное орудие Советского Союза.
"Опыт показывает, что возможно не только соревнование в наращивании вооружений, но и соревнование во взаимной сдержанности. А дальнейший путь должен вести к юридически обязывающим соглашениям", - убежден Горбачев.
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