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РИА Новости

Тысячу олив могут посадить в Крыму для улучшения технологии получения масла

09:02 28.10.2019 (обновлено: 10:31 28.10.2019)
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© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. ВернадскогоОливковая роща в Крыму (Форос)
Оливковая роща в Крыму (Форос)
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Около тысячи оливковых деревьев могут посадить в Крыму, чтобы через пять-шесть лет получить три тонны урожая и дальше совершенствовать технологию производства качественного масла, рассказал РИА Новости проректор по внешним связям Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Михаил Сергеев.
Российское оливковое масло из оливок Крымского федерального университета
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"Если говорить про урожайность, мы планируем оставить у себя небольшое производство элитного оливкового масла, чтобы отрабатывать и усовершенствовать технологию. Мы рассчитываем на выход не меньше 30 килограммов с дерева, соответственно, если мы планируем заложить в селе Маленькое порядка тысячи деревьев, через пять-шесть лет мы выйдем на урожайность в три тонны", — сообщил Сергеев агентству.
По его словам, в рамках промышленного производства это немного, поскольку с трех тонн в Крыму будет получаться около 300 литров масла.
"Для продажи этого мало, но мы сможем совершенствовать нашу технологию. В данном случае университет выступает базой практик и усовершенствования получения конечного элитного продукта", — объяснил он.
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