Тысячу олив могут посадить в Крыму для улучшения технологии получения масла

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Около тысячи оливковых деревьев могут посадить в Крыму, чтобы через пять-шесть лет получить три тонны урожая и дальше совершенствовать технологию производства качественного масла, рассказал РИА Новости проректор по внешним связям Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Михаил Сергеев.

"Если говорить про урожайность, мы планируем оставить у себя небольшое производство элитного оливкового масла, чтобы отрабатывать и усовершенствовать технологию. Мы рассчитываем на выход не меньше 30 килограммов с дерева, соответственно, если мы планируем заложить в селе Маленькое порядка тысячи деревьев, через пять-шесть лет мы выйдем на урожайность в три тонны", — сообщил Сергеев агентству.

По его словам, в рамках промышленного производства это немного, поскольку с трех тонн в Крыму будет получаться около 300 литров масла.

"Для продажи этого мало, но мы сможем совершенствовать нашу технологию. В данном случае университет выступает базой практик и усовершенствования получения конечного элитного продукта", — объяснил он.