В Волгограде задержали похитителя сейфа из торгового центра

ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в краже сейфа с 1 миллионом рублей, который он вынес в хозяйственной сумке из офиса торгового центра в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, 14 октября в офис коммерческой организации в одном из торговых центров Волгограда проник мужчина в медицинской маске, подобрав ключи к замку. При этом сработала сигнализация, на место прибыла сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП), которая застала преступника, сообщает полиция. Мужчина представился работником офиса, а маску на лице объяснил простудой. По данным ведомства, как только сотрудница ЧОПа вышла из помещения, преступник покинул офис вместе с сейфом, где было около одного миллиона рублей. Сейф он вынес в хозяйственной сумке.