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РИА Новости

В Волгограде задержали похитителя сейфа из торгового центра

09:01 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в краже сейфа с 1 миллионом рублей, который он вынес в хозяйственной сумке из офиса торгового центра в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, 14 октября в офис коммерческой организации в одном из торговых центров Волгограда проник мужчина в медицинской маске, подобрав ключи к замку. При этом сработала сигнализация, на место прибыла сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП), которая застала преступника, сообщает полиция. Мужчина представился работником офиса, а маску на лице объяснил простудой. По данным ведомства, как только сотрудница ЧОПа вышла из помещения, преступник покинул офис вместе с сейфом, где было около одного миллиона рублей. Сейф он вынес в хозяйственной сумке.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, и накануне при силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан на автомойке в Дзержинском районе", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что задержанный 54-летний волгоградец был судим за разбой, сейчас он под стражей, полиция выясняет, где находятся похищенные деньги.
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