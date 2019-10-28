Горбачев назвал произошедший между Россией и Западом крах доверия ошибкой

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал восстановление доверия между РФ и Западом важнейшей задачей мировой политики и призвал западных партнеров осознать, что нельзя пытаться изолировать Россию и говорить с ней на языке ультиматумов, а лепить из страны "образ врага" нечестно и безответственно.

Образ врага

"В мировой политике сейчас нет задачи важнее – и сложнее – чем восстановление доверия между Россией и Западом. На Западе признают, что это необходимо, потому что без России невозможно решить ни одну из серьезных международных проблем", - отмечает Горбачев в своей новой книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", с которой ознакомились РИА Новости и которая вскоре должна поступить в продажу в России.

Однако, констатирует политик, всю ответственность за нынешнее положение дел Запад возлагает на Россию, только от России ждет и требует шагов навстречу, согласия с его позицией по всем спорным вопросам.

"Пора понять, что так с Россией говорить нельзя. И тем более – не надо даже пытаться ее изолировать, испортить ее отношения с другими странами. Это пытались делать не раз, и в последние пять лет, и раньше. Но не получилось", - заявляет бывший советский лидер.

Россия имеет прочные связи с десятками государств, общепризнанна ее роль как постоянного члена Совета безопасности ООН, подчеркивает Горбачев, - и даже после осложнения отношений она не уклонялась от взаимодействия с западными странами по острым вопросам международной повестки дня.

В этом контексте он напоминает об инициативе РФ по уничтожению химического оружия Сирии под международным контролем, о роли России в сложнейших переговорах по иранской ядерной программе. "Это лишь два примера, можно назвать другие. Лепить из России "образ врага", только и думающего, как бы насолить Америке, Западу, просто нечестно и безответственно", - уверен экс-президент СССР.

Наряду с этим он подчеркнул: "я не верю, что коллапс доверия, произошедший в последние годы, фатален и необратим". "Считаю его срывом, провалом, ошибкой. А ошибки исправимы", - продолжил Горбачев, отметив, что для исправления этой ошибки потребуются время, терпение, искусство вести переговоры.

Ближайшие соседи

Он считает, что сейчас в отношениях между Россией и Западом явно не хватает стремления понять друг друга. "Не проявляют наши партнеры такого стремления. Разве не ясно, что для России отношения с нашими ближайшими соседями, в том числе Грузией, Украиной, объективно имеют куда большее значение, чем для любой другой страны, особенно заокеанской? Ведь речь идет о многовековой жизни вместе, о судьбах и родстве людей, о желании иметь рядом доброго, а не враждебно настроенного соседа", - поясняет политик.

По его мнению, недостаток у лидеров Евросоюза "политической мудрости, долгосрочного видения" в особенности проявился в том, как ЕС вел переговоры о соглашении об ассоциации с Украиной. Горбачев убежден: оно непосредственно затрагивает интересы РФ, и связанные с этим проблемы стоило обсуждать на переговорах, полноправным участником которых должна была стать Россия.

"И я уверен: ее участие было бы конструктивным. Ведь Россия кровно заинтересована в партнерстве и с ЕС, и с Украиной. Но какие уж там переговоры – с Россией даже не консультировались. Ее просто ставили перед фактом. Результат известен", - заявляет бывший советский лидер.

Говоря о конфликте в Грузии, начавшемся с применения силы против Южной Осетии, а также о недавних событиях на Украине, политик предложил вспомнить то, что предшествовало этим событиям.

"Когда на Украине в конце 2013 года развернулись драматические события, оказалось, что никаких выводов не сделано, никаких уроков Запад не извлек. Вновь во всем оказалась виновата Россия. Ни западные СМИ, ни политические лидеры не проявили ни малейшего желания проанализировать историю и предысторию проблемы Крыма", - добавил Горбачев.

Независимая внешняя политика

Экс-президент СССР констатирует, что линия России на конструктивное взаимодействие в первом десятилетии 2000-х годов "не встретила должной реакции Запада"; его лидеры не шли на диалог и тем более встречные шаги по жизненно важным для России вопросам - расширению НАТО, проблемам стратегической стабильности и ПРО, поставкам энергоносителей в Европу.

"Любой шаг России рассматривался на Западе через лупу подозрений в "стремлении возродить СССР", "взять геополитический реванш". Такие подозрения я всегда считал безосновательными", - подчеркивает автор книги.

По его мнению, "у России было гораздо больше оснований предъявить серьезные претензии нашим западным партнерам". "И она сделала это", - отметил Горбачев, уточнив, что имеет в виду выступление российского президента на мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.