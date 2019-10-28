В Москве задержали более 30 авиарейсов из-за сильного ветра

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 30 авиационных рейсов были задержаны на вылет и прилет накануне в московских аэропортах из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метра в секунду, сообщил представитель экстренных служб региона.

"На вылет и прилет были задержаны более 30 авиарейсов", - сказал собеседник агентства.