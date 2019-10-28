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РИА Новости

В Москве задержали более 30 авиарейсов из-за сильного ветра

08:45 28.10.2019 (обновлено: 10:45 28.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 30 авиационных рейсов были задержаны на вылет и прилет накануне в московских аэропортах из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метра в секунду, сообщил представитель экстренных служб региона.
"На вылет и прилет были задержаны более 30 авиарейсов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время аэропорты московского авиаузла функционируют в штатном режиме по фактической погоде.
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